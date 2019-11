Pisa, Benedetti: "Questa squadra non molla mai. La ruota è girata"

© foto di Daniele Liggi/TuttoCagliari.net

Ha segnato il gol decisivo dell'emozionante derby contro lo Spezia, in pieno recupero, facendo esplodere di gioia l'Arena Garibaldi. Simone Benedetti, ex bianconero, è stato raggiunto dai microfoni di DAZN al termine della gara vinta dal Pisa. Queste le parole del difensore neroazzurro: "E' stata una bella partita. Nel primo tempo abbiamo giocato bene, nel secondo siamo un po' calati ma questa squadra non molla mai. Siamo tanti del gruppo dell'anno scorso, in tanti si affacciano dalla Serie C e si vede che abbiamo tanta fame e la voglia di conquistare i 3 punti in ogni partita. Abbiamo conquistato una bellissima vittoria e ora ci godiamo il momento di riposo.

La ruota è girata, avevamo fatto una grande partita con il Livorno, purtroppo senza raccogliere niente. Per me che ho fatto l'ultimo gol proprio con la maglia dello Spezia, segnare questa rete è un'emozione ancora maggiore. Le palle inattive a volte sono determinanti, siamo stati bravi a sfruttarle e ci prendiamo questa vittoria.

A Pescara era la terza partita in una settimana, avevamo dato tutto martedì, ci può stare. Ora pensiamo al Cittadella che è una signora squadra, lo ha dimostrato l'anno scorso e si sta ripetendo quest'anno. Sarà un'altra partita difficile che dovremo affrontare meglio di come abbiamo affrontato il Pescara".