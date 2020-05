Pisa, Benedetti: "Vorremmo riprendere ma magari decidono di far ripartire solo la A"

Arrivano dalla colonne del Corriere dello Sport alcune dichiarazioni di Simone Benedetti, difensore centrale del Pisa: “Il calcio giocato ci manca moltissimo. Ci alleniamo e poi trascorriamo il resto della giornata tra film e social. Speriamo che il campionato possa ripartire, noi vorremmo riprendere, ma la decisione non spetta a noi. Magari decidono di far ripartire la serie A e non la B. Siamo in attesa, ci alleniamo e cerchiamo di mantenere un minimo di forma. Quello che ci manca di più è la quotidianità del gruppo, gli allenamenti tutti insieme perché tra di noi ci troviamo molto bene. E poi, ovviamente, la tifoseria, non ci è potuta stare vicina contro il Livorno ed è stato un peccato perché sarebbe stato bello festeggiare la vittoria nel derby insieme al nostro pubblico. Ora è tutto in alto mare, vedremo cosa succederà”.