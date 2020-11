Pisa, Birindelli: "Spero nel rinnovo. Assenza di pubblico? Penalizzante, fa deconcentrare"

vedi letture

Come riferisce tuttopisa.com, davanti alle telecamere dell'emittente tv pisana 50 Canale, è intervenuto il difensore del Pisa Samuele Birindelli. Dopo aver analizzato il pirotecnico 4-4 contro il Vicenza, il classe '99 ha poi parlato dei temi di attualità, come l'assenza di pubblico negli stadi: "Io, come i miei compagni e tutto il resto dei calciatori viviamo male questa situazione. Soprattutto in una piazza come Pisa. A un gol il pubblico ti spingeva e l’altra squadra era in difficoltà, ora l’altra squadra non si scoraggia e magari il gol lo riprendi subito. Giocare senza pubblico può portare anche a qualche piccolo calo di concentrazione, un aspetto in più da dover tenere in considerazione e su cui impegnarsi maggiormente. Noi siamo comunque una categoria privilegiata, non siamo molto limitati. Calcisticamente chi è penalizzato è il tifoso, noi non possiamo lamentarci di niente. Per quel che riguarda la nostra sicurezza confidiamo nel rispetto delle regole considerando tutti i controlli ai quali siamo sottoposti“.

Si passa poi al personale: "Pisa ti può dare tantissimo ma ti può anche togliere tanto. Ci vuole equilibrio dentro e fuori dal campo. Io credo di avere una grande fortuna nel giocare nella squadra della mia città. Cerco di dare sempre di più per non deludere il pubblico, tanti tifosi che magari avrebbero sognato di giocare nel Pisa. Poi ovviamente non posso piacere a tutti ma questo ovunque anche in altre città. Rinnovo? Tra me e il Presidente Corrado c’è grande rispetto e stima. Loro mi hanno fatto firmare il primo contratto quando potevo rimanere con un contratto d’accademia. Invece mi hanno sempre voluto e gli sarò sempre grato. Adesso ho l’ultimo anno ma ci siamo già incontrati e troveremo l’accordo perché la mia volontà è di rimanere: il mister mi da fiducia, mi gioco una maglia da titolare, di più non posso chiedere".