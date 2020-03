Pisa, Birindelli: "Volevamo prenderci una rivincita, da pisano è una grande emozione"

vedi letture

Il difensore del Pisa Samuele Birindelli ha commentato il successo contro il Livorno: "Sicuramente volevamo prenderci una rivincita, personalmente anch’io la volevo dopo l’espulsione dell’andata. Da pisano è sempre una grande emozione, ma è stato un peccato non giocare col pubblico. Sapevamo che questa partita era importante. Abbiamo un unico obiettivo che è la salvezza. Oggi abbiamo dimostrato di essere sulla strada giusta. Noi abbiamo cercato di spiazzarli, giocando con un 352. All’inizio anche noi eravamo un po’ timorosi su alcune giocate, ma è stata una partita equilibrata. La chiave è stata crederci fino alla fine. Sinceramente si sogna sempre di vincere e di essere protagonisti. Vittoria che dedico a mio fratello che ha da poco compiuto 18 anni. Secondo me mancano ancora 9 punti per essere salvi, siamo ancora in un limbo, dobbiamo continuare a giocare come stiamo facendo, perché anche al 100’ di ogni partita qualcosa succede in questo campionato".