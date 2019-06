© foto di Federico De Luca

Il Pisa torna in serie B e lo farà con uno dei suoi uomini simbolo, Davide Moscardelli. A confermarlo il presidente Corrado durante una battuta in Tv, che conferma l'attaccante 39enne anche per il prossimo campionato. Come riporta il Corriere dello Sport, la società ha già iniziato a gettare le basi per il futuro. Su Luca D'Angelo, il tecnico artefice della promozione, c'è il Catania. Al momento non si corrono rischi per via dell'accordo biennale siglato prima dei playoff.