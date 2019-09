Nove lunghi mesi, giorno più o giorno meno: ma per la legge dei grandi numeri sarebbe prima o poi dovuto succedere.

Ecco quindi che il Pisa, dopo 27 risultati utili consecutivi, deve alzare bandiera bianca: il turno infrasettimanale di Serie B è stato infatti fatale per la squadra di D'Angelo, caduta solo al 95' nel derby contro l'Empoli.

Un lungo percorso che nasce il 27 gennaio, con il 2-2 interno nella gara contro il Piacenza: comprensivi di questi 27 risultati utili, il match vinto a tavolino contro il Pro Piacenza, il doppio confronto andata e ritorno contro la Pro Vercelli che si giocò tutto nella seconda parte dello scorso campionato (i piemontesi videro infatti congelarsi diverse partite a seguito della querelle ripescaggi/riammissioni) e gli strabilianti playoff che hanno consegnato la B ai toscani. Poi l'ottimo esordio in Cadetteria, con 2 vittorie e due pareggi.