Pisa, Caracciolo: "Per fortuna il calcio è ripartito e noi ci siamo fatti trovare pronti"

vedi letture

Ai microfoni di 50 Canale, come riferisce tuttopisa.com, è intervenuto il difensore del Pisa Antonio Caracciolo, che ha iniziato commentando il successo di Spezia: “E’ stata una vittoria importantissima e molto significativa. Nella parte iniziale della gara sbagliavamo qualcosa in uscita ed eravamo troppo larghi, poi ci siamo stretti un po’ e le cose sono andate decisamente meglio. Siamo stati bravi a non abbatterci dopo il gol subito e anzi, alla lunga siamo cresciuti. Siamo professionisti e se vogliamo giocare e tenere il passo anche dei più giovani e delle nuove leve dobbiamo pedalare. Il lockdown è stato strano, all’inizio magari stacchi un po’ la spina come avviene al termine della stagione ma poi tutti ci siamo allenati intensamente anche se a un certo punto sembrava difficile tornare in campo. Invece per fortuna il calcio è ripartito e noi ci siamo fatti trovare pronti".

Si parla però dell'assenza di pubblico: “E’ brutto, brutto, brutto, soprattutto per una piazza come Pisa che può contare su una tifoseria calorosa e numerosa. I tifosi sono una parte fondamentale di questo sport, la speranza e di poterli rivedere sugli spalti quanto prima".