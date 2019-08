Pisa, chiesto nuovamente l'aumento di capienza dell' "Arena Garibaldi"

© foto di Tommaso Maschio

Con una nota ufficiale, il Pisa comunica che per la gara contro la Cremonese, in programma all’ !Arena Garibaldi" nel weekend 14-15 settembre (orario e data ancora da definire per questa 3^ giornata), ha già provveduto a richiedere alle autorità competenti un ampliamento della capienza attuale dello stadio.

Suddetta richiesta si è nuovamente resa necessaria in considerazione dell’esaurimento, in fase di campagna abbonamenti, dei posti disponibili in Curva Nord e dei pochissimi biglietti rimasti a disposizione in Gradinata.