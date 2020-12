Pisa-Chievo, i convocati di D'Angelo: c'è Mazzitelli, ancora out Varnier

vedi letture

Squadra nerazzurra in campo questa mattina all’Arena Garibaldi per completare la preparazione in vista del match in programma alle ore 19.00 contro il Chievo Verona. Il tecnico Luca D’Angelo ha fatto svolgere al gruppo una serie di simulazioni di gioco e ha effettuato una serie di calci piazzati in entrambe le fasi (offensiva/difensiva). Al termine della seduta è stata diramata la lista dei convocati:

Portieri: Kucich, Loria, Perilli.

Difensori: Belli, Bechini, Benedetti, Birindelli, Caracciolo, Lisi, Masetti, Meroni, Pisano.

Centrocampisti: De Vitis, Gucher, Marin, Mazzitelli, Quaini, Soddimo.

Attaccanti: Marconi, Masucci, Palombi, Sibilli, Siega, Vido.