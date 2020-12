Pisa-Chievo Verona 2-2, le pagelle: Gucher e Ciciretti da urlo, Giaccherini delude

PISA-CHIEVO VERONA 2-2

Marcatori: 16’ Gucher (P), 49 Mazzitelli (P), 77’ Djordjevic (C), 90’ Ciciretti (C)

PISA

Perilli 6 – Meno sicuro nelle uscite, non riesce a dominare l’area nell’assalto finale del Chievo.

Birindelli 6,5 – Sostiene la manovra offensiva dando il là al primo gol. Puntuale nelle diagonali. (67’ Palombi 5,5 – Ingresso soft, non riesce a tenere alta la squadra).

Benedetti 6 – Sui palloni alti è la solita torre. Libera l’area senza concedere troppo all’estetica.

Caracciolo 6,5 – Sempre al posto giusto, in marcatura non concede niente agli attaccanti gialloblu.

Lisi 5,5 – Soffre la fisicità di Mogos, limitando le sortite offensive. Un buon cross e poco altro.

Siega 5 – Ingenuo nel rimediare due cartellini in cinque minuti. Fino a quel punto non aveva sfigurato.

Mazzitelli 6,5 – Rischia il secondo giallo in un eccesso di foga, si fa perdonare disegnando una parabola imparabile.

Marin 5,5 – D’Angelo lo porta in fascia per avere più copertura ma non è il suo ruolo. Fuori per motivi tattici. (46’ Belli 5,5 – In campo per garantire maggior equilibrio, ci riesce solo in parte).

Gucher 7 – Si esalta da trequartista, firmando una rete capolavoro. Delizioso il velo per il 2-0. (78’ Vido sv)

Marconi 5,5 – Fatica da morire nella morsa dei centrali gialloblu. Non la vede praticamente mai. (78’ De Vitis sv)

Masucci 6,5 – Sponda intelligente per il vantaggio di Gucher. Sfiora il gol facendo valere le sue doti di elevazione. (67’ Meroni 5,5 – Dentro nel momento più delicato del match, va un po' in difficoltà).

CHIEVO VERONA

Semper 6 – Prende due gol, senza colpe da imputarsi. Ammira i capolavori di Gucher e Mazzitelli.

Mogos 6,5 – Spinge con costanza facendo valere tutta la sua fisicità. Mette tanti palloni nel mezzo.

Leverbe 6,5 – Tiene sotto controllo Marconi, concedendogli le briciole. Non va mai in sofferenza.

Rigione 6 – Bene sia nello stretto che nel gioco aereo. Centravanti aggiunto nel finale di partita.

Cotali 6,5 – Diagonale provvidenziale per anticipare Siega nel primo tempo. Si fa vedere in avanti.

Garritano 6 – Cerca sempre di saltare l’uomo e calciare in porta. (73’ D’Amico 6,5 – Causa l’espulsione di Siega, poi apparecchia per Ciciretti con un tunnel).

Obi 5,5 – Poco lucido nella fase di costruzione. Si innervosisce e viene sostituito. (73’ Palmiero 6 – Subito dentro la partita, buone geometrie).

Viviani 6 – Dinamismo e personalità nel centrocampo gialloblu. Impegna Perilli da fuori.

Giaccherini 5 – Per la prima volta da titolare in questo campionato. Si divora il pareggio a tu per tu con Perilli. (60’ Ciciretti 7 – Impatto devastante sulla gara, la raddrizza segnando un gol fantastico).

Margiotta 5,5 - Si muove parecchio sul fronte d’attacco ma non riesce a combinare niente di buono. (60’ Djordjevic 6,5 – Esperienza e senso del gol. La riapre con un comodo tocco di testa).

De Luca 6 – Meglio da suggeritore. Manda in porta Giaccherini con un bel passaggio in verticale. (73’ Fabbro 6,5 – Lascia subito il segno con la spizzata sul secondo palo per Djordjevic).