Pisa-ChievoVerona, le formazioni ufficiali: dalla panchina l'ex di turno Fabbro

Si alza il sipario all' "Arena Garibaldi", dove, alle 19:00, si affronteranno Pisa e Chievo Verona per la 14^ giornata del campionato di B.

Sul versante locale, spazio, in avanti al ricomposto tandem Masucci-Marconi, che alle spalle hanno Siega, mentre Lisi si riappropria della fascia sinistra sul fronte difensivo. Dalla panchina parte invece l'ex di turno Fabbro, con il Chievo che in avanti, a fianco di Margiotta, opta per schierare De Luca; rivoluzione, poi a centrocampo, con Palmiero lasciato a rifiatare.

Le formazioni ufficiali:

PISA (4-3-1-2): Perilli; Birindelli, Benedetti, Caracciolo, Lisi; Marin, Gucher, Mazzitelli; Siega; Masucci, Marconi

CHIEVOVERONA (4-4-2): Semper; Cotali, Gigliotti, Rigione, Leverbe; Giaccherini, Obi, Viviano, Garritano, De Luca, Margiotta.