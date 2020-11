Pisa-Cittadella, le formazioni ufficiali: moduli speculari. Dal 1' l'ex nerazzurro Benedetti

Forte del successo contro la Reggina, in occasione della 9^ giornata del campionato di Serie B, il Pisa affronterà, tra le mura amiche, il temibile Cittadella: fischio di inizio alle 14:00.

Sul versante ospite, confermato il 4-3-1-2, con Vita che sulla trequarti viene preferito a D'Urso, intanto che nel tandem offensivo è Ogunseye a vincere il ballottaggio con Cissè; in campo dal 1' anche l'ex di turno Benedetti, che si giocava una maglia con Donnarumma. Modulo speculare per la formazione di casa, con Birindelli preferito a Caracciolo; in panchina, invece, il rumeno Marin, che sembrava accreditato per un posto da titolare. In campo va Siega.

Le formazioni ufficiali:

PISA (4-3-1-2): Perilli; Birindelli, Benedetti, Caracciolo, Lisi; Gucher, Mazzitelli, Siega; Vido; Marconi, Masucci

CITTADELLA (4-3-1-2): Maniero; Ghiringhelli, Perticone, Adorni, Benedetti; Proia, Pavan, Gargiulo; Vita; Ogunseye, Tsadjout.