Pisa-Cittadella, sfida calda all'Arena Garibaldi

Il Pisa ospita il Cittadella nella 9/a giornata del campionato di Serie B. I toscani sono a caccia della continuità dopo il colpaccio contro la Reggina. I veneti, invece, cercano la vittoria che manca da tre turni (successo per 2-0 contro il Pordenone). La squadra di D'Angelo, con un successo, si rilancerebbe in ottica playoff, ma soprattutto troverebbe il primo acuto casalingo (2 pareggi in 2 gare). Quella di Venturato, invece, ha già vinto lontano dal Tombolato, ma un risultato negativo acuirebbe il periodo opaco. Sono sei i precedenti in Serie B con 4 vittorie del Cittadella, 1 pareggio e 1 vittoria. Calcio d'inizio alle 14.00, l'arbitro è Pezzuto della sezione di Lecce.

COME ARRIVA IL PISA - D'Angelo cerca un'altra vittoria, recupera Pisano, ma deve fare a meno di Varnier e Masetti. C'è Marin di ritorno dall'under 21 rumena. Sarà 3-5-2 con Marconi e Masucci in attacco. Così l'allenatore dei toscani prima della gara: "Il Cittadella è una squadra di buoni giocatori con una società alle spalle che lavora bene, un tecnico che è tra i migliori della categoria: servirà una gara importante sia da un punto di vista fisico e mentale, per vincere dobbiamo eccellere in tante cose"

COME ARRIVA IL CITTADELLA - Qualche dubbio in più per Venturato. Grillo si è negativizzato dal Covid-19, ma è ancora out come Cassandro, Branca e Bassano. D'Urso non al meglio, ma c'è e potrebbe partire dal 1'. Sarà 4-3-1-2 con Rosafio alle spalle di Tsadjout e Cissé. Così l'allenatore dei veneti prima della gara: "Una gara difficile, nella quale conteranno ancora più del solito le seconde palle. Il Pisa ha qualche punto in meno rispetto a quanto meritasse".