Pisa, con un Varnier in meno... e un De Vitis ovunque

Una sosta che segue alla gara di Perugia, e che sarà l'antipasto di un tour de force che attende il Pisa alla ripresa: in tre settimane saranno quattro le gare che dovrà affrontare la formazione di D'Angelo, con Crotone, Livorno, Salernitana e Pescara come avversari. Due gare interne, due esterne, il derby e quella contro il Pescara, ma il minimo comun denominatore dovrà essere il solito: continuare a fare punti, anche per mettersi alle spalle le due sconfitte recenti.

Il nodo Varnier - Infausta non solo per il risultato la gara del "Curi". A tre cambi effettuati, il Pisa si è trovato in 10 uomini per l'infortunio patito da Marco Varnier: probabile distorsione al ginocchio sinistro per il difensore dell'Atalanta, che dovrà essere sottoposto a nuovi esami strumentali per capire i tempi di recupero. Ma non lo si vedrà probabilmente in campo a breve, con Meroni e Ingrosso che appaiono forse le soluzioni più intuitive da apporre (considerando la titolarità frequente di Belli e Aya, punti fermi e non alternative).

Jolly De Vitis - Già dalla passata stagione, però, i toscani hanno potuto contare sull'eclettico Alessandro De VItis, che mister D'Angelo si è reinventato in più ruoli. Mediano "di nascita", il figlio d'arte è stato spesso schierato come centrocampista, ma anche adattato al ruolo di difensore centrale, dove ha brillato persino in avvio di campionato cadetto. Alternativa quindi applicabilissima, oltre il modulo.