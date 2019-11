Pisa, Conti: "La bandiera rossocrociata deve sventolare in ogni stadio"

Anche il sindaco di Pisa Michele Conti scende in campo per dire la sua sulla vicenda relativa alle bandiere con il simbolo di Pisa (la croce pisana bianca su sfondo rosso che rimanda all’epoca delle Repubbliche Marinare) dopo che nella giornata di ieri è emersa la volontà, da parte della questura di Padova, di multare i tifosi che le avevano esposte al Tombolato durante Cittadella-Pisa: “In sala delle Baleari dove si tiene il consiglio comunale, sulla fascia tricolore che indossa il sindaco di Pisa, sul labaro in testa al corteo che entra in Duomo nel giorno di San Ranieri, esposto al vento su Ponte di Mezzo, lo stemma rossocrociato rappresenta la nostra storia e la nostra identità. - spiega Conti come riporta Tuttopisa.it - Credo debba sventolare in tutta Italia, negli stadi o nelle piazze, in mano a chi con orgoglio e senso di appartenenza porta alta la bandiera di Pisa”