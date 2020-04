Pisa, Corrado: "Avanti con il progetto stadio. E costruiremo anche un centro sportivo"

Nel corso dello speciale di Diario Nerazzurro, trasmissione dell'emittente tv toscana 50 Canale, il presidente del Pisa Giuseppe Corrado ha fatto importanti precisazioni anche sul futuro del club: "Crediamo che il Covid creerà i presupposti per accelerare le operazioni di ristrutturazione di tanti stadi, o adeguamenti degli stessi quando non c'è la voglia completa di ristrutturarlo, abbiamo capito che la sicurezza degli spettatori può essere agevolata da stadi più moderni. Lo stadio fa parte del nostro progetto, se davvero la prima parte della stagione prossima si giocherà a porte chiuse si dovrà riflettere, con il comune, per accelerare la prima parte dei lavori di ammodernamento: sarebbe un modo per guadagnare tempo. Non abbiamo cambiato idea, semmai vogliamo implementare il tutto anche con un nuovo centro sportivo: abbiamo 2-3 ipotesi sulle quali stiamo lavorando, eravamo sull'approfondimento su una di queste con una riunione fissata al 14 marzo, ma purtroppo è stata rimandata per le note situazioni. Ci potrebbero comunque essere sia zone ex novo che eventualmente ristrutturazioni di altre, valutiamo quale sia la soluzione migliore, ma di certo vorremmo tenere le giovanili vicino alla prima squadra”,