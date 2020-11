Pisa, Corrado: "Dobbiamo voltare pagina e farlo in fretta. Ma c'è grande unità d'intenti"

Il direttore generale del Pisa Giovanni Corrado intervistato da 50 Canale ha parlato della brutta sconfitta contro il Cittadella e della partenza difficile in campionato dei nerazzurri: “Siamo incappati in una brutta sconfitta, un passo indietro rispetto alle ultime prestazioni e ora dobbiamo voltare pagina in fretta e pensare alla sfida contro la SPAL. Dobbiamo alzare il livello d’attenzione perché certi errori condizionano l’andamento della gara e ultimamente stiamo aiutando troppo gli avversari a farci male. Dobbiamo crescere e lavorare sulla consapevolezza che le partite sono lunghe e può succedere di tutto invece ultimamente usciamo troppo presto dalla gara per questo dobbiamo invertire il trend. - continua Corrado come riporta Tuttopisa.it - Non sono preoccupato però perché sono consapevole delle nostre possibilità e se la squadra troverà la cattiveria che ha mostrato in passato possiamo risollevarci. Non c’è mai stata tanta unità di intenti come in questo momento perché nei momenti di difficoltà ci si unisce ancora di più ed è giusto così. Dobbiamo solo capire come poterci migliorare e dobbiamo farlo in fretta”.