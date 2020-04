Pisa, Corrado: "La posizione della società è chiara, la competizione va terminata sul campo"

Il Presidente del Pisa Giuseppe Corrado non ha dubbi: si deve giocare, rispettando ovviamente le modalità. Il numero uno nerazzurro è intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva per parlare dell'eventuale ripresa del campionato: "La posizione del Pisa è chiara fin dal principio. Ed è insita nei principi basilari dello sport, perché chi vive facendo sport e si vede interrompere non vede l’ora di ripartire. Sarebbe irrispettoso nei confronti di chi ha fatto bene cancellare tutto il percorso fin qui fatto, come sarebbe un premio immeritato per chi ha fatto male e sinceramente non capisco chi in queste settimane ha continuato a parlare di congelare la stagione, annullare tutto. La competizione deve essere finita sul campo, chiaramente rispettando in primis la salute di tutti e se questo vorrà dire riprendere tra uno, due, venti mesi poco importa: quando riprenderemo dovremo finire quanto iniziato".