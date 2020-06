Pisa, Corrado: "Mi auguro di vedere gli stadi aperti per le ultime due gare del campionato"

Giuseppe Corrado, presidente del Pisa, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente 50 Canale: "La condizione della squadra? Manca ancora una settimana al ritorno in campo e sfrutteremo questo tempo nel migliore dei modi per ritrovare la forma ed un po’ più di resistenza. Credo che le prime partite saranno fondamentali. Saranno molto importanti le 5 sostituzioni per dosare le energie e noi con una rosa ampia sfrutteremo al meglio questa novità. Per quel che riguarda i controlli sanitari stiamo seguendo tutti i protocolli con i tamponi ogni 4 giorni e gli esami sierologici ogni 15 e così proseguiremo. Fino ad oggi tutti sono sempre risultati negativi. Infortuni? Moscardelli ha un problema alla spalla dopo una caduta ma non è niente di preoccupante. Poi qualche acciacco ma niente di particolare, sono situazioni normali dopo uno stop così lungo. Le porte chiuse? Auspichiamo che prima della fine di queste 10 partite possa riaprire anche lo stadio, lo stesso Ministro Spadafora ha fatto capire di lavorare in questa direzione, sulla quale si è focalizzato anche Gravina. Anche cinema e discoteche con alcune regole riapriranno dunque penso che, essendo un ambiente aperto, possa tornare la gente allo stadio – ovviamente in sicurezza e seguendo le regole. La mia speranza è di riuscirci almeno per le ultime 2 partite interne, tra l’altro nel nostro impianto non mancano certo gli spazi. Noi stiamo pensando a diverse soluzioni proprio per i nostri abbonati – anche in vista della prossima stagione. Lo stadio? Confermo ciò che ho sempre detto. Stiamo finalizzando il Pef con alcuni aggiustamenti necessari dopo il Covid. Ci sono alcuni parametri da prendere come riferimento e alcune modifiche marginali. Crediamo che sarà pronto verso la fine di luglio come da programmi considerando il blocco di quasi 3 mesi, non andremo oltre settembre. C’è stata questa polemica politica che mi auguro non rallenti questo progetto perché sarebbe un peccato, non tanto per la squadra di calcio quanto per la città. Credo che la politica debba fare il suo corso ed è giusto ci siano opinioni diverse ma senza esasperare certi concetti e determinati ritardi in funzione di un vantaggio politico: oltre alla squadra perderebbe la città".