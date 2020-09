Pisa, Corrado: "Obiettivo playoff. Mercato? Forse un terzino sinistro. Poi i rinnovi"

Intervenuto all'emittente tv pisana 50 Canale, il presidente del Pisa Giuseppe Corrado, come riferisce tuttopisa.com, ha fatto il punto della situazione non solo sull'esordio dei suoi a Reggio Emilia ("Sono soddisfatto per una partita che presentava delle insidie contro una Reggiana che ha fatto un’ottima gara grazie anche al lavoro di Alvini. Il Pisa ha confermato di stare bene e aver assorbito bene i carichi di lavoro"), ma soprattutto sul calciomercato: "L’obiettivo è provare a raggiungere quello che ci è sfuggito lo scorso anno anche per un po’ di sfortuna in alcuni casi. La programmazione ti permette di arrivare dove vuoi arrivare. Abbiamo costruito la squadra per fare questo con grandi sacrifici. Credo che con il Frosinone abbiamo la rosa con più conferme e in Serie B non facile. Per fare un buon campionato bisogna avere due giocatori per ruolo, ma noi in alcuni casi ne abbiamo tre. Sarà importante non avere infortuni. Abbiamo preso giovani già affermati perché per vincere bisogna integrare giocatori vincenti. Non è stato facile confermare Vido e Varnier ed è stata determinante la loro volontà di rimanere. Abbiamo 4 terzini tutti destri anche se 2 possono giocare a sinistra, ma un mancino potrebbe servire. Se capita l’occasione di un giovane lo faremo, ma in sostanza la campagna è fatta".

Ci sarà poi da parlare dei giocatori in scadenza: "D’accordo con i giocatori abbiamo deciso di riparlarne al termine della campagna acquisti. Non vogliamo, salvo eccezioni, avere giocatori in prestito o in scadenza".