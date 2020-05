Pisa, Corrado: "Porte chiuse anche nel 20/21? I danni economici sarebbero ancora maggiori"

Il presidente del Pisa Giuseppe Corrado in un'intervista a Radio Bruno Toscana ha parlato non solo della ripartenza immediata, ma anche del futuro e dell'ipotesi di giocare il prossimo campionato a porte chiuse: “Ci sono tante scelte diverse in questo periodo, alcune delle quali difficili da capire come quella di vietare. Per noi il campionato deve concludersi e se non potrà essere così sarà per le scelte del Governo. Il rischio che riparta solo la Serie A potrebbe esserci perché il protocollo sanitario previsto è troppo difficoltoso e costoso per i club dalla Serie B in giù. Porte chiuse? Se si dovesse giocare anche tutta la prossima stagione così i danni economici sarebbero ancora più rilevanti, sarebbe un colpo duro da assorbire. Al momento alla luce delle disposizioni governative è però difficile immaginare attività che aggregano tante persone come cinema, teatro o stadio. L'unica soluzione sarebbe l'arrivo di un vaccino, ma anche qui i tempi non sono certi. L’altra soluzione sarebbe il calo del contagio ed il via libera quanto eventualmente gli esponenti scientifici lo stabiliranno. - conclude Corrado soffermandosi sui lavori allo stadio come riporta Tuttopisa.com – Non stiamo ripensando al progetto stadio anzi alla luce della pandemia tutti dovrebbero seguire questa stadia perché è impensabile avere accesso a stadi obsoleti sopratutto con le nuove norme che verranno varate in tema di sicurezza per i luoghi di aggregazione”