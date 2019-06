Giuseppe Corrado, presidente del Pisa neopromosso in Serie B, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport, nella quale è tornato sulla situazione del calcio italiano e sulla C: "Servono regole chiare e precise. Anche nuove. E soprattutto la forza di farle rispettare. Credo che la prima missione della rinnovata Federazione sia la discontinuità con la situazione passata e, per certi versi, ancora esistente. Basta con i compromessi, basta col calcio malato che crea soltanto disaffezione e allontana i tifosi. E magari qualche soldo in più alla Serie C, che ne ha tanto bisogno".