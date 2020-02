vedi letture

Pisa, Corrado: "Rinnovo D'Angelo ok. Nel suo futuro c'è la A, magari assieme a noi"

Nel corso di una conferenza stampa legata al walking football il presidente del Pisa Giuseppe Corrado ha parlato anche della squadra nerazzurra soffermandosi sul rinnovo del tecnico Luca D’Angelo, di cui avevamo scritto qualche giorno fa, ormai solo da formalizzare: “D’Angelo è un allenatore carismatico, che sa porsi sempre nella maniera giusta. È contento e orgoglioso di lavorare per la nostra società e soprattutto per questa piazza che considera un punto di arrivo. Tra poco annunceremo il rinnovo perché lui ha sposato il nostro progetto e noi siamo innamorati di lui. - conclude Corrado come riporta Sestaporta.news - Nel futuro di D’Angelo c’è la Serie A, ma niente vieta di tagliare questo traguardo assieme in futuro”.