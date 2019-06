Pisa, Corrado: "Serie B meritata. D'Angelo ci ha convinto su tutto"

Ospite delle frequenze di Radio Sportiva, Giuseppe Corrado, presidente del Pisa, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la promozione in Serie B della formazione di Luca D'Angelo al termine dei playoff di Lega Pro: "Quella di ieri sera a Trieste è stata una bellissima festa, 5000 tifosi raggianti da Pisa che piangevano. La piazza vive tanto di calcio e la festa dei tifosi fa capire che siamo sulla strada giusta. Mister D'Angelo ha le idee chiare, ora dovremo incontrarci per il futuro, ma siamo molto contenti con qualsiasi risultato. Avevamo comunque rinnovato il contratto con lui, ci sarà un meritato premio promozione. Ci siamo dati due anni di tempo, con un mix di giocatori giovani e di esperienza. D'Angelo ci ha convinto sotto tanti punti di vista e gli abbiamo preso 2-3 acquisti che ci ha chiesto, per dare maturità. Da qui un percorso straordinario. Fare 23 risultati utili consecutivi, vincere in Sardegna dopo 30 anni, sono elementi pazzeschi per questa piazza, che ha trovato la promozione in B vincendo con merito".