Pisa, Corrado su Moscardelli: "Sarà un nuovo collaboratore di D'Angelo"

Il presidente del Pisa Giuseppe Corrado, intervenuto a margine della presentazione delle nuove maglie, ha parlato anche del futuro di Davide Moscardelli: "È un onore che un calciatore, ed un personaggio, come Davide Moscardelli abbia deciso di legarsi al Pisa per questo nuovo percorso che andrà ad intraprendere. Sarà un nuovo collaboratore di D’Angelo, ricoprirà un ruolo prezioso di collante tra l’interno e l’esterno dello spogliatoio, una figura esperta come la sua ci sarà di grande aiuto anche in questa nuova veste“. Lo riporta TuttoPisa.com