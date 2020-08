Pisa, Corrado sui play off: "L'amarezza passerà solo quando inizierà la prossima stagione"

vedi letture

Il presidente del Pisa Giuseppe Corrado ai microfoni di Canale 50 ha parlato della stagione appena conclusa con un play off sfumato solo per la classifica avulsa: “Credo che l’amarezza per non aver raggiunto i play off scomparirà solo quando scenderemo in campo per la prima gara della prossima stagione. Mi è molto dispiaciuto perché c’è mancato poco e la squadra, ne sono certo, se la sarebbe giocata alla pari con tutti così come fatto durante l’anno. Nelle ultime dieci partite abbiamo tenuto una media di 1,8 punti a partita, mentre il Crotone secondo ne ha fatti 1,78. - continua Corrado – Il prossimo anno vogliamo migliorarci, ma senza fare dichiarazioni e tenendo un profilo basso perchè è quello che serve per fare le cose nel verso giusto attraverso l’impegno e la programmazione”.