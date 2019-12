Pisa-Cosenza, i convocati di D'Angelo: rientrano Belli e Di Quinzio

Allenamento pomeridiano per il Pisa, che domani sarà impegnato contro il Cosenza, nella sfida valida per la 17^ giornata di Serie B. A margine della rifinitura, mister D'Angelo ha diramato la lista dei convocati, dove, al nette delle tante assenze, rientrano Belli e Di Quinzio. Attacco però rimaneggiato, con Asencio, Marconi e Masucci ai box, mentre in difesa sono out Izzillo, Meroni e Varnier.

Questo l'elenco completo

PORTIERI: Gori, D’Egidio, Perilli

DIFENSORI: Aya, Belli, Benedetti, Birindelli, Ingrosso, Liotti

CENTROCAMPISTI: Di Quinzio, De Vitis, Fischer, Gucher, Lisi, Marin, Minesso, Pinato, Sibilio, Siega, Verna

ATTACCANTI: Fabbro, Giani, Moscardelli.