Pisa-Cremonese 1-1, le pagelle: Lisi instancabile, Buonaiuto e Vido gol d'autore

Marcatori: 8' Vido, 41' Buonaiuto

PISA

Perilli 6 - Ottima reazione sul tentativo iniziale di Pinato, non può nulla sulla punizione imprendibile di Buonaiuto. Poco sollecitato dai tiri avversari, si fa comunque trovare pronto.

Pisano 5,5 - Un po' compassato nelle discese sulla fascia, manca di precisione offensiva. Compensa con una fase difensiva abbastanza efficace. Dall'11 s.t.: Birindelli 6- Più aggressivo e dinamico, arriva diverse volte al cross e cerca di accompagnare spesso la manovra d'attacco del Pisa.

Caracciolo 6,5 - Cerca di dare il suo contributo in attacco in occasione dei calci piazzati e si impegna per controllare le incursioni di Buonaiuto. Insuperabile sui palloni alti.

Varnier 6 - In collaborazione con Caracciolo riesce a controllare l'esperto tandem d'attacco grigiorosso. Ciofani e soprattutto Ceravolo faticano infatti a trovare sbocchi.

Lisi 7 - Grande dinamismo da parte del centrocampista che tiene in costante apprensione gli avversari pressando senza sosta e aggredendo gli spazi sul settore di sinistra. Una prestazione gagliarda.

Gucher 6 - Tiene le redini del centrocampo alternando le due fasi con costrutto. Non perde mai la concentrazione. Dal 38' s.t. De Vitis n.g.

Marin 6,5 - Dialoga spesso con gli attaccanti smistando palloni a beneficio dei compagni. Ottima la giocata con Vido in occasione del vantaggio. Dal 16' s.t.: Masucci 6 - Appena entrato segna il gol del raddoppio che viene però annullato per posizione di fuorigioco, spegnendo i suoi entusiasmi.

Mazzitelli 6 - Parte forte, facendo sentire la propria presenza nel centrocampo toscano. Lotta senza esclusione di colpi.

Soddimo 6,5 - Cerca di portare pressing costante sulla trequarti avversaria, a volte riesce a concretizzare le proprie iniziative offensive, altre volte sbatte sul muro difensivo della sua ex squadra. Dal 16' Siega 5,5 - Qualche spunto interessante, ma non risulta incisivo quanto il compagno.

Vido 7 - Apre le marcature con un gol strepitoso, frutto anche di una giocata intelligente in collaborazione con Marin. Dopo la fiammata iniziale si perde un po', ma a tratti torna a rendersi pericoloso. Dal 37' s.t.: Palombi n.g.

Marconi 6 - Una gara di sacrificio, contraddistinta dal duello costante con Terranova che lo costringe a prendere e restituire colpi più o meno proibiti.

CREMONESE

Volpe 7 - Fa un ottimo lavoro nel controllare le diverse occasioni create dal Pisa, sceglie bene i tempi di intervento sventando più volte la minaccia. Incolpevole sulla rete di Vido.

Bianchetti 5,5 - Si adatta sulla corsia di destra ma limita il suo raggio di azione a compiti principalmente difensivi. Nel suo settore agisce però un Lisi particolarmente ispirato.

Ravanelli 6 - Si dà molto da fare al fine di limitare il più possibile gli inserimenti dei giocatori offensivi del Pisa. Si prende anche qualche rischio con interventi spregiudicati, nel complesso fa il suo.

Terranova 6,5 - Fa a sportellate con Marconi, in un costante duello con l'attaccante toscano a cui concede veramente poco. Dirige con mestiere la difesa.

Crescenzi 6 - Non lascia il segno nella fase di spinta ma cerca di limitare quanto può le incursioni del Pisa nel suo settore. Dal 36' s.t.: Valeri n.g. - Entra con il giusto piglio in un finale dove la Cremonese deve cercare di non farsi schiacciare.

Pinato 6 - Inizia benissimo, rischiando anche di segnare, ma viene fermato da un sospetto infortunio muscolare. Dal 30' p.t.: Buonaiuto 7 - Eccellente la realizzazione del calcio di punizione, il pallone si insacca grazie all'aiuto del palo mettendo completamente fuori causa Perilli. E' l'elemento più pericoloso nella formazione di Bisoli.

Gustafson 5,5 - Non riesce ad illuminare quanto vorrebbe la manovra, più efficace in termini di interdizione.

Valzania 5,5 - Poco reattivo in occasione del gol di Vido, lasciato libero di tirare da posizione favorevole. Si fa vedere con qualche iniziativa lodevole ma nel complesso è un po' incostante.

Ghisolfi 6 - Ci vuole grande personalità per esordire da titolare in Serie B, e la personalità non manca in questo diciottenne promosso da Bisoli dopo la gara di Coppa Italia. Commette qualche imprecisione, ma è da premiare l'atteggiamento di fronte a difensori scafati come Caracciolo. Dal 1' s.t.: Deli 6 - In posizione di ala garantisce miglior copertura sulle ripartenze del Pisa, contributo che si rivela utile soprattutto nel finale.

Ciofani 6 - Gioca una gara generosa e dispendiosa, non arriva mai all'appuntamento con il gol ma tiene alto il pressing della Cremo. Dal 37' s.t.: Celar n.g. - Solo pochi minuti nel finale al posto di uno stanco Ciofani.

Ceravolo 5,5 - Cerca di farsi spazio attraverso le maglie della difesa neroazzurra ma rispetto a Ciofani appare più spuntato. Dal 22' s.t.: Strizzolo 6 - Entra in un momento complicato della gara e dà man forte soprattutto per non fare abbassare troppo la squadra.