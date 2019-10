Pisa, D'Angelo: "A Livorno gara dura: per noi... ma anche per loro"

"Come si vince un derby? Facendo un gol più dell'avversario". La gara della stagione, quella con la "G" maiuscola (in attesa del ritorno).

Domani il Pisa sarà impegnato al "Picchi" nel derby contro il Livorno, match del quale ha parlato, in conferenza stampa, il tecnico nerazzurro Luca D'Angelo, che dopo quella frase d'esordio ha poi proseguito: "Per noi vincere una partita sarebbe molto importante, e questo è ovvio, non solo per i tre punti ma perché vincere il derby dà poi un'altra spinta: ma non parliamo di crisi del Livorno, il campionato è lungo e c'è tempo per fare molte cose. Gli amaranto hanno buona squadra, hanno perso parecchi punti nei minuti finali ma rimane una formazione di categoria, non sarà una gara facile... non lo sarà per noi, ma nemmeno per loro. Stiamo bene, ci siamo allenati intensamente, e non ci nascondiamo, dal punto di vista emozionale sarà importante l'impatto che la squadra avrà col campo, ma dovremmo essere più freddi possibile per non perdere la carica: sulla formazione devo ancora fare alcune valutazioni, Lisi ci sarà perché ha recuperato mentre per De Vitis faremo delle ulteriori valutazioni. Ma una cosa è certa: giocheremo per vincere, nessuno speculerà alla ricerca del pareggio".