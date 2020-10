Pisa, D'Angelo: "Abbiamo fatto una buona partita. Gol di Masucci era regolare"

vedi letture

Secondo pareggio in campionato per il Pisa, che non va oltre l'1-1 contro una Cremonese combattiva. La prestazione dei toscani è stata però convincente, e mister Luca D'Angelo lo ha confermato anche nel post partita, durante la consueta conferenza stampa riportata dai media ufficiali del club:

"Abbiamo fatto una buona partita, una buona mezz'ora iniziale dove oltre al gol abbiamo creato anche altre situazioni, senza rischiare mai. Nell'ultimo quarto d'ora è venuta fuori la Cremonese, una squadra obiettivamente forte. C'è rammarico perché la punizione da cui è scaturito il loro gol andrebbe rivista, ma Buonaiuto è stato bravissimo, ha messo la palla all'incrocio dei pali. Nel secondo tempo abbiamo fatto bene, abbiamo creato tanto, abbiamo fatto un gol che ci è stato annullato e abbiamo creato anche tante altre situazioni. La squadra ha trovato il giusto equilibrio."

Nelle prime due giornate di campionato tre gol subiti, di cui due su calcio piazzato.

"Sul primo gol di Reggio Emilia abbiamo fatto un errore abbastanza grossolano, mentre nelle altre due situazioni, soprattutto quella di oggi, la difesa era impotente, va dato merito a Buonaiuto di aver fatto un grande gol."

Il gol annullato a Masucci?

"E' stato fischiato un fuorigioco che però non c'era, Masucci è partito da posizione regolare, il gol non era da annullare. C'è rammarico perché mancava un quarto d'ora e mi sembra che noi stessimo meglio della Cremonese a quel punto della partita."

Nel primo tempo le squadre erano equilibrate, dalla seconda parte della ripresa il Pisa sembrava avere più gamba. E' un'indicazione importante sulla condizione dei ragazzi.

"La squadra è cresciuta nel rendimento, è cresciuta sotto molti punti di vista, abbiamo messo giocatori freschi e tutti si sono ben comportati, tutti e cinque i cambi hanno dato qualcosa in più, da Masucci a De Vitis a Birindelli a Siega. Sono soddisfatto della prova dei ragazzi, il rammarico è che potevamo vincere e a mio avviso avremmo meritato."

Il Pisa è sempre stato una squadra offensiva, quest'anno lo sarà anche di più?

"Nel calcio penso che la cosa più importante da ricercare sia l'equilibrio tra le due fasi, noi siamo a buon punto perché anche gli attaccanti e il trequartista lavorano molto nella fase di rottura. Non dobbiamo però perdere la caratteristica di attaccare con tanti giocatori, oggi lo abbiamo fatto e in alcune azioni eravamo anche cinque o sei in area avversaria. Per un niente, un cross lungo o un'uscita ben fatta del portiere non siamo riusciti a essere più pericolosi."

Ora c'è la sosta, una valutazione su questa prima parte di stagione?

"Abbiamo fatto due buone partite, ma è ovvio che la squadra abbia bisogno ancora di crescere, non tanto per la condizione fisica in cui siamo già a buon punto, ma in quanto a convinzione di essere una buona squadra che può vincere tante partite se giocherà come abbiamo fatto oggi per più di un'ora".