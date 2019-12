Pisa, D'Angelo: "Asencio da parte fino a fine anno: tutelo il gruppo"

Un Pisa che vede la rosa falcidiata dagli infortuni, con un reparto avanzato abbastanza impoverito dagli acciacchi, ma a far molto scalpore è il desaparecido Raul Asencio, che dopo qualche spezzone di gara è sparito dai radar della formazione nerazzurra. A far chiarezza in merito, come riferisce tuttopisa.com, è stato mister Luca D'Angelo, intervenuto all'emittente tv 50 Canale: Per quanto riguarda Asencio ha avuto tanti piccoli problemini che non gli hanno permesso di allenarsi con continuità, poi non è entrato nella logica giusta. Ho preferito metterlo da parte e sarà così fino alla fine della stagione. Questo perché tutelo il gruppo anzichè il singolo giocatore. Non è sbocciato l’amore calcistico. Forse avremmo avuto bisogno, ma abbiamo bisogno di giocatori che vadano in campo con l’elmetto dello stesso colore, quello neroazzurro”.