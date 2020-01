Luca D'Angelo, allenatore del Pisa, ha parlato in conferenza stampa al termine del match pareggiato per 1-1 sul campo del Benevento: "Nel primo tempo abbiamo fatto bene e creato di più rispetto ai nostri avversari. Loro ci hanno messo in difficoltà quando siamo rimasti in inferiorità numerica e senza difensori centrali, ma siamo stati bravi a difenderci con ordine nonostante la situazione non facile. Credo che il pareggio sia il risultato giusto, sapevamo che non sarebbe stato utile chiudersi in difesa contro il Benevento: ce la siamo giocata e tutto ciò ha pagato. Abbiamo tenuto in campo nonostante qualche calo fisico, due pareggi tra andata e ritorno contro il Benevento credo possano considerarsi un merito per i ragazzi".