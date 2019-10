Luca D'Angelo

Il tecnico del Pisa, Luca D'Angelo, commenta la sconfitta di misura col Perugia: "Dal punto di vista tecnico ci sono stati parecchi errori. Nel primo tempo abbiamo gestito benissimo la fase difensiva e abbiamo avuto delle buone occasioni, poi loro hanno segnato alla prima occasione avuta. Non siamo riusciti a pareggiarla anche per merito del Perugia che non ci ha permesso di giocare. Nel calcio è ovvio che nessuno vuole mai perdere però bisogna valutare sempre le prestazioni. Oggi abbiamo perso ma abbiamo fatto una buona gara e non meritavamo di perdere. Volevo alzare il livello tecnico della squadra e perciò ho messo dentro tanti elementi di qualità per cercare di palleggiare di più. Dispiace un po' perchè quello su Masucci mi sembrava rigore netto però nel complesso l'arbitro ha diretto bene. Per Varnier aspettiamo il responso degli esami ma le sensazioni non sono buone. I tifosi sono stati eccezionali anche oggi, è ovvio che quando si perde possa arrivare qualche critica ma questo non scalfisce il nostro desiderio di fare punti e portare il Pisa alla salvezza".