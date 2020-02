Pisa, D'Angelo: "C’era grande tensione, stemperata anche grazie al pubblico"

La vittoria sul Perugia rilancia in classifica il Pisa grazie anche ai risultati favorevoli delle dirette avversarie. La squadra toscana ha saputo piegare i biancorossi con una gara di sacrificio, e l'allenatore Luca D'Angelo ha voluto sottolinearlo nelle dichiarazioni post partita. Queste le sue parole in conferenza stampa, riportate da Tuttopisa.com:

"Il calcio è uno sport molto particolare perché a livello di prestazioni le altre partite casalinghe erano state giocate meglio, oggi eravamo un po’ bloccati però la squadra è rimasta compatta. Nel secondo tempo abbiamo approcciato bene, peccato per l’espulsione di Fabbro perché potevamo gestire meglio il vantaggio.

Siamo contenti e soddisfatti per questa vittoria così importante. C’era grande tensione ed era normale, è stata stemperata anche grazie al pubblico che dobbiamo ringraziare perché ci ha spinto anche durante il riscaldamento e queste sono cose che fanno la differenza. Vido sta facendo bene, si è ambientato nella maniera giusta. In settimana abbiamo lavorato per giocare con tre punte vere chiedendo loro grande sacrificio. Dal punto di vista tattico ho preferito mettere Pisano che è un giocatore più di posizione a destra e Birindelli a sinistra.

Quella di Lisi è una scelta tecnica, se non fossimo passati in vantaggio sarebbe entrato. Era complicato sostenere tre punte vere e due terzini molto bravi nella fase di spinta. Pisano ha giocato una buonissima partita, di grande sostanza. Ci possiamo rimproverare molte cose ma niente dal punto di vista agonistico. Oggi siamo stati bravi a capitalizzare, concedendo molto meno. Gori non è stato mai impegnato. Al derby ci penseremo da martedì notte, adesso dobbiamo pensare alla partita di Crotone".