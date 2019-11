Pisa, D'Angelo: "Cittadella nell'élite della B. Proveremo a vincere"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il tecnico del Pisa Luca D’Angelo ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Cittadella che segna il ritorno dopo la pausa delle nazionali: “Affrontiamo una squadra che è nella élite della Serie B, che lo scorso anno ha giocato la finale play off per la Serie A e quest’anno si giocherà la promozione diretta. Una squadra di grande qualità con un allenatore molto bravo e giocatori che attaccano benissimo la profondità. Sono molto pericolosi in fase di non possesso perché sanno recuperare e ripartire. Detto questo andremo a giocarcela come sempre, cercando di vincere. - continua D’Angelo come riporta il sito del Pisa – Giocheremo con due punte, ma non so quale sarà il modulo. Dovremo crescere a livello di gestione della partita perché l’anno scorso eravamo abituati a dominare, mentre quest’anno invece le gare sono più equilibrate. Vorrei maggior sfrontatezza, perché nel calcio non esistono squadre imbattibili”.