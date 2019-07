Pisa, D'Angelo: "Club serio: essere in pochi a ragionare è un vantaggio"

Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, lunga intervista al tecnico del Pisa Luca D'Angelo che, tra le altre, ha tracciato il punto della situazione partendo dalla sua idea di calcio:

"Un girone di ritorno strepitoso, A parte i risultati, che sono la cosa più importante, abbiamo sempre dimostrato superiorità sugli avversari, anche nella finale con la Triestina. Se si gioca bene è più facile vincere. E io divento nervoso se giochiamo male e vinciamo. [...] Il calcio è collettivo e organizzazione, non credo all’uomo solo al comando, nel calcio e anche fuori: di sicuro cercheremo di salvarci giocando bene, solo così potremo limare le differenze dagli altri".

E sul mercato: "D’accordo con società abbiamo confermato il blocco che ci ha portato in B. Abbiamo preso Aya e Belli che ci completano, ma qualcun altro arriverà. L'entusiasmo in città? Un patrimonio da sfruttare, così come i valori della società, molto seria: essere in pochi a ragionare è un vantaggio".