Pisa, D'Angelo: "Complimenti alla società per il mercato. Reggiana? Gara dura"

Il tecnico del Pisa Luca D’Angelo ha parlato in vista della sfida contro la Reggiana di domani sera: “Le emozioni sono le stesse della passata stagione, anche se purtroppo avremo intorno uno scenario diverso visto che mancherà il pubblico. Domani i tifosi sarebbero stati sicuramente una componente importante della partita. La Reggiana viene dalla vittoria nei play off, ha un tecnico bravo e preparato e ottimi giocatori. Avranno dalla loro entusiasmo e voglia di fare e per questo dovremo approcciare la partita con grande attenzione, cercando di fare bene le cose. Ci aspetta una partita dura. - continua D’Angelo come riporta il sito dei toscani – Abbiamo la fortuna di avere un blocco di giocatori che direi storico da cui ripartire. Dobbiamo poi fare i complimenti alla società per come ha saputo lavorare portando a casa, in tempi brevi, i giocatori che volevamo”.