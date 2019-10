Pisa, D'Angelo: "Crotone fortissimo, ci sarà da soffrire"

Fonte: pisachannel.tv

Il tecnico del Pisa Luca D'Angelo ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida con il Crotone: “Ci sarà da soffrire e dobbiamo imparare a farlo perché in questa categoria ci sono molti avversari forti e con grandi qualità come, appunto, il Crotone che ritengo una delle migliori squadre del campionato con in panchina un tecnico che stimo moltissimo. Dovremo cercare di farli stare il meno possibile nella nostra metà campo perché hanno grande qualità nei singoli e sono molto bravi nel palleggio: per questo soprattutto in difesa dovremo stare molto attenti“.

Infermeria finalmente quasi del tutto svuotata: “Abbiamo recuperato praticamente tutti, a parte Varnier che purtroppo ha dovuto ancora una volta pagare dazio alla sfortuna che lo sta accompagnando in questo ultimo periodo. Torna Moscardelli, e per noi è molto importante sotto tutti i punti di vista, ma possiamo nuovamente contare anche su Asencio, Liotti e Ingrosso”.