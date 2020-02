Pisa, D'Angelo: "Dobbiamo invertire la rotta. Sono certo che i tifosi ci spingeranno a dare tutto"

Il tecnico del Pisa Luca D’Angelo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida interna contro il Perugia: “Quella umbra rimane una squadra importante a prescindere dall’assenza di Iemmello, ma al di là di questo noi dobbiamo fare risultato e invertire la rotta sopratutto nelle partite casalinghe perché con un pubblico così è un delitto non sfruttare il fattore campo. Contro il Venezia erano palesi le difficoltà dopo il pari e nell’intervallo avrei dovuto dare maggiore importanza ed essere più incisivo. Il mio animo battagliero e offensivo ha prevalso ed è stato un errore. Abbiamo dei limiti ed è evidente, lo dicono la classifica e alcune prestazioni, ma stiamo lavorando anche su questo. Tifosi? Li conosciamo bene e mi aspetto la solita Arena che spingerà i ragazzi a dare tutto. Ovviamente c’è delusione, ma sono convinto che durante la gara la gente sarà al nostro fianco. - continua D’Angelo come riporta Tuttopisa.com - Turn over? Impossibile fare diversamente ci saranno per forza cambiamenti in queste tre gare. Per quanto riguarda il modulo ci stiamo allenando sia col 4-3-1-2 sia con il 3-5-2. Coronavirus? Ho messo in quarantena il televisore, mi sono informato ed ho letto per quello che possono essere le mie competenze, mi fido delle eccellenze italiane. Andare oltre e drammatizzare mi sembra eccessivo. Calcisticamente mi auguro che da ora in poi si giochino tutte le partite, iniziare a rincorrere i recuperi sarebbe deleterio“