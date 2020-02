vedi letture

Pisa, D'Angelo: "Domani la posta in palio è alta, ma non ci giochiamo tutto in una gara"

Il tecnico del Pisa Luca D’Angelo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Venezia tornando sul rinnovo appena firmato: “Eravamo d’accordo da molto tempo, forse anche più di un mese. Il fatto che sia arrivato ora è casuale, ma sono molto felice e questa firma mi riempie di gioia e soddisfazione. - continua D’Angelo come riporta Tuttopisa.com - Sia in casa sia fuori proviamo sempre a vincere, ma è da tanto che fra le nostra mura non ci riusciamo. Affronteremo un buon avversario, una squadra che gioca bene e dobbiamo fare una grande partita per ottenere i tre punti. Tutte le gare da qui in avanti saranno importanti, non bisogna fare l’errore di pensare che ci si giochi tutto in una gara perché non è così. Domani comunque la posta in palio è alta. La gestione dei minuti finali? È più facile a dirlo che a farlo perché bisogna sempre fare i conti con l’altra squadra, nei finale di gara conta tutto tranne la tattica, viene fuori la situazione psicologica legata al risultato e poi le qualità dei singoli”.