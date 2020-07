Pisa, D'Angelo: "Emozionante tornare a Trieste. Ma testa al Pordenone: gara determinante"

Tredici mesi fa, era il 9 luglio 2019, il Pisa sbancava il "Rocco" di Trieste, centrando la promozione in Serie B: la Triestina era battuta 1-3 e i nerazzurri potevano tornare in Cadetteria dopo tre anni di C. Domani, fatalità, i toscani torneranno in Friuli, stesso stadio, ma stavolta per affrontare il Pordenone, che chiuderà la stagione proprio al "Rocco": "Il pensiero va a quella splendida serata, ma serve molta concentrazione per la gara di domani, non per il passato: a ogni modo, a Trieste sentivo che l'avremmo vinta quella finale, eravamo forti, ma ora è Pordenone-Pisa a determinare tante cose", queste le prime parole di mister Luca D'Angelo in conferenza stampa.

Il tecnico del Pisa prosegue poi: "Siamo in una buona condizione sia dal punto di vista atletico che mentale, abbiamo voglia di fare e di confermare la striscia di risultati positivi dell'ultimo mese, anche se contro il Pordenone non sarà semplice: sono una squadra molto attrezzata, meritano la classifica che hanno, per cui da parte nostra servirà una gara molto intelligente sotto ogni punto di vista. Poter ripetere la partita di Trieste di un anno fa sarebbe l'ideale! (ride, ndr) Ma a parte tutto, abbiamo il dovere di giocare una grande partita, avere degli obiettivi e perseguirli è importante, ma per far qualcosa di importante ci servono ancora dei punti".

Andando poi alla squadra: "I giocatori, tutti quelli che vengono convocati, hanno possibilità di giocare, sfrutteremo tutti per queste sei gare che rimangono. Il discorso nostro tattico e di impostazione lo scelgo in base a come vedo i ragazzi, chiaramente guardiamo anche agli avversari, ma manteniamo la nostra identità, ora potendo anche sfruttare le cinque sostituzioni, cosa molto utile. Non solo, è anche divertente, e lo sport deve essere divertimento".