Pisa, D'Angelo: "Empoli formazione completa. Ma possiamo batterlo"

Derby toscano nel turno infrasettimanale per il Pisa di Luca D'Angelo contro l'Empoli. Il conferenza stampa il tecnico dei nerazzurri ha presentato il match. Ecco quanto evidenziato da TuttoPisa.com: "La squadra sta bene, dobbiamo recuperare velocemente perché ce lo chiede il calendario ma non temo cali rispetto alla partita di Verona. Lisi è da valutare, i medici sono ottimisti sul suo recupero. L’Empoli ha grande qualità, da parte nostra ci vorrà grande attenzione agonistica ma anche tecnica e tattica, per spegnere le loro fonti di gioco. Abbiamo le carte in regola per vincere la partita. In campo deve andare chi sta meglio, siamo allenati per giocare tre partite in una settimana ma questo non significa che non ci saranno cambiamenti. L’Empoli è una squadra completa in tutte le zone del campo, la nostra squadra attacca bene ma difende anche nella maniera giusta, se riusciamo a tenere i ritmi alti che ci sono più congeniali possiamo dire la nostra sapendo che a ritmi più bassi possono crearci delle difficoltà. Bisogna correre bene, ma farlo nella maniera migliore, a Verona negli ultimi minuti non abbiamo usato bene la testa e ci siamo un po’ disuniti forse anche a causa della stanchezza di qualche giocatore. Dobbiamo cercare di giocare meglio di come abbiamo giocato a Verona, a livello di prestazione non è stata la migliore. Dovevamo sfruttare meglio gli esterni, potevamo fare più male di quello che abbiamo fatto. Bisogna pensare che possiamo fare molto meglio di quello che stiamo facendo, non tanto a livello di risultati quanto di prestazioni. In queste ultime partite abbiamo avuto la sfortuna di dover fare cambi fisici e non tattici, questo ci ha penalizzato. La nostra rosa è di grande valore, ovviamente è difficile paragonarla a quelle di alcune squadre, però in media siamo alla pari con le altre. Dobbiamo stare attenti a questa partita, poi penseremo a Venezia e Perugia. Varnier è pronto per giocare, tra questa e la prossima avrà il suo spazio. Abbiamo tanti difensori bravi e a seconda delle caratteristiche dell’avversario li proporremo in campo. Fabbro era un cambio che stavamo facendo prima che i crampi colpissero De Vitis. Ingrosso è un giocatore di talento, molto forte. Se sta bene fisicamente come sembra che stia è un giocatore importante per noi perché abbina una buonissima tecnica a una grande personalità, è un leader che a me piace molto. Il campionato è lungo e avremo bisogno di tutti. Asencio sta bene, avrà sicuramente il suo spazio, è un giocatore dal quale ci aspettiamo molto. Ha dovuto recuperare una buona condizione fisica che non aveva, adesso è alla pari con gli altri e avrà le sue opportunità”