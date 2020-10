Pisa, D'Angelo: "Empoli superiore a noi, abbiamo le qualità per fare meglio"

Le dichiarazioni di D'Angelo dopo Empoli-Pisa 3-1.

Il tecnico del Pisa Luca D’Angelo ha commentato così, ai canali ufficiali del club, la sconfitta sul campo dell’Empoli.

Mister, una sconfitta che ci può stasera anche se il 3-1 penalizza oltremodo il Pisa.

“Abbiamo fatto un buon primo tempo e siamo ripartiti bene anche nella ripresa, perché nei primi dieci minuti abbiamo avuto due situazioni pericolose con Masucci e Marconi. Dopodiché l’Empoli ha preso campo e ci ha messo obiettivamente in difficoltà”.

Si può dire che l’Empoli sia la squadra migliore tra quelle fin qui affrontate dal Pisa?

“Sì, hanno giocato meglio di noi e hanno meritato di vincere. Di quelle che ho visto è sicuramente la squadra che mi ha dato più l’idea di solidità. E’ molto forte fisicamente e anche come reparto offensivo. Sta facendo molto bene”.

Eppure, il Pisa aveva trovato il vantaggio sfruttando al meglio uno schema. Cosa è mancato, magari per segnare il secondo gol prima dell’intervallo?

“Loro non avevano grandi occasioni, ma facevano grande pressione sulla palla. In più la situazione di Benedetti ci ha un po’ destabilizzato, visto che abbiamo giocato in 10 per 7/8 minuti. Abbiamo giocato una partita non come facciamo di solito sul piano dell’aggressività e questo ha favorito l’Empoli, che è una squadra molto tecnica”.

Dopo Salerno le aveva dato fastidio che la squadra si fosse disunita quando la Salernitana ha preso in mano la partita. Oggi è successa la stessa cosa oppure il Pisa è comunque rimasto in gara?

“Dopo il 2-1 abbiamo avuto subito l’occasione con Vido per pareggiare. Poi, sua una situazione di contropiede, l’Empoli ha chiuso la gara. Sicuramente nella fase difensiva collettiva non stiamo facendo bene ed è lì che dobbiamo trovare qualche miglioramento immediato. Martedì rigiochiamo, ma soprattutto sabato a Vicenza”.

3 punti in 5 partite: deve scattare qualche campanello d’allarme oppure dobbiamo abituarci ad un campionato in cui ci possono essere alti e bassi?

“Purtroppo per ora ci sono solo bassi, perché non abbiamo ancora vinto. Non mi nascondo: non stiamo facendo bene e possiamo sicuramente fare meglio. Abbiamo una buona squadra io per primo, che sono l’allenatore, devo fare di più e meglio”.

Martedì la Coppa Italia e poi sabato il Vicenza: questo è davvero un mese senza soste.

“Alla Coppa Italia ci penseremo quando ci ritroveremo, sicuramente giocheranno molti di quelli che non hanno giocato oggi. Non perché snobbiamo la coppa, ma per una questione di recupero. E’ importante che tutti si sentano partecipi e che abbiamo minuti nelle gambe, perché poi abbiamo altre due partite prima della sosta”.