Pisa, D'Angelo: "Espulsione ridicola, non meritavamo di perdere"

Il tecnico del Pisa Luca D'Angelo commenta ai microfoni di 50 Canale la sconfitta di Crotone: "Abbiamo fatto una buonissima partita, non meritavamo di perdere anche per le occasioni create. Loro sono stati pericolosi sopratutto sui calci da fermo. L'espulsione di Belli è ridicola, il giocatore prende la palla e il nostro è uno sport di contatto. Siamo una squadra aggressiva ma non cattiva. Non possiamo subire dodici espulsioni. Inoltre la punizione da cui è scaturito il gol doveva essere battuta cinque metri più indietro. Oggi l'arbitro ha preso un abbaglio clamoroso ma ciò non significa che ce l'abbiano con noi. Sabato combatteremo per vincere la partita, concentrandosi soltanto sull'avversario".