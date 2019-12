Intervenuto in conferenza stampa al termine di Pisa-Cosenza, il tecnico nerazzurro Luca D'Angelo ha così commentato la sconfitta patita dai suoi: "Abbiamo disputato un brutto primo tempo sotto tanti punti di vista, oggettivamente abbiamo fatto una brutta gara. Il mio obiettivo vista la giornata non delle migliori era quello di limitare i danni nel primo tempo e provare a rimontare nella ripresa - ammette l'allenatore dei toscani, come riportato da Pisanews -. Il campionato è molto equilibrato, tutte le gare sono difficili ed escluso il Benevento sarà dura per tutti".