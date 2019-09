Pisa, D'Angelo: "Grande gara, sofferto il primo quarto d'ora"

Fonte: sestaporta.news

Il tecnico del Pisa Luca D'Angelo ha analizzato il successo esterno dei nerazzurri contro la Juve Stabia: "Abbiamo giocato una grande partita in un campo difficile. Il primo quarto d’ora l’abbiamo sofferto, il primo tempo potevamo anche segnare un’altra rete. Nella seconda frazione abbiamo anche raddoppiato e s’è rischiato solo alla fine quando siamo rimasti in 10. Ci poteva stare il secondo giallo per Benedetti, ma ha disputato una grande partita come tutta la difesa e il resto della squadra. Avevo bisogno di un calciatore con determinate caratteristiche e volevo uno che fosse bravo in entrambe le fasi. Siamo molto soddisfatti del rendimento della stagione. Minesso è stato sacrificato come mezzala, ma ha fatto una gara di qualità. Non si vince qui se non si gioca una partita perfetta. Caserta è un allenatore bravo e giovane, secondo me la differenza alla fine la fanno i calciatori. I nostri sono stati più bravi. Da lunedì e venerdì ci sarà allenamento. All’inizio dei due tempi abbiamo sofferto la spinta. Abbiamo fatto meglio della Juve Stabia. Sappiamo che forse abbiamo bisogno di qualcosa e che Pesenti va via, ma ho grande fiducia in questi ragazzi e nella società. Poche volte sottolineiamo che la società ha resistito al corteggiamento di alcuni giocatori".