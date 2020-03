Pisa, D'Angelo: "I tifosi ci mancheranno. Servirà dare il massimo sotto ogni aspetto"

Il tecnico del Pisa Luca D’Angelo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Pisa partendo dalle porte chiuse che renderanno meno calda la sfida: “Non mi permetto di giudicare perché non ho le competenze, ma se hanno deciso così sarà la soluzione migliore. I nostri tifosi si dimostrano ancora una volta estremamente intelligenti, capisco la loro delusione che poi è anche la nostra per non poterli avere, ci mancheranno moltissimo dato che per noi sono un valore aggiunto. Non penso di aver mai giocato o allenato senza pubblico, ma credo che la squadra dovrà isolarsi ancora di più dal silenzio che la circonderà e provare a fare del proprio meglio. - continua D’Angelo come riporta Tuttopisa.it parlando poi del match – La partita è molto importante non solo per i punti che mette in palio, ma anche per il valore che ha e per la spinta psicologica che può dare. Il Livorno gioca tutto sommato come all’andata, hanno delle qualità e noi dobbiamo fare la nostra gara al massimo da un punto di vista tecnico, tattico, agonistico e motivazionale. Abbiamo solo da perdere? Sì, ma lo spirito deve essere lo stesso in ogni gara e domani ancora di più perché affrontiamo un avversario con dei valori e per vincere servirà una grande partita”.