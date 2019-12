Pisa, D'Angelo: "Il gol di De Luca era in fuorigioco, meritavamo il pari"

Luca D'Angelo

Si ferma a sei turni la striscia positiva del Pisa, che cade tra le mura amiche per 2-0 contro l'Entella e fallisce l'aggancio alla zona play-off. Al termine della gara il tecnico dei nerazzurri Luca D'Angelo ha commentato con rammarico il risultato, queste le sue parole raccolte da TuttoPisa.com: "Il primo tempo era equilibrato, avevamo un leggero predominio senza essere produttivi. Nel secondo tempo abbiamo creato tanto, loro hanno avuto la possibilità di raddoppiare ma perchè eravamo sbilanciati in avanti alla ricarca del pari. Abbiamo avuto 7/8 palle gol e meritavamo almeno il pareggio. Ho rivisto il primo gol ed era sicuramente fuorigioco se ci fosse stato il Var però non addosso colpe alla terna perchè era una situazione estremamente complicata. Abbiamo creato più occasioni oggi che in tante altre gare casalinghe. Se il migliore in campo è stato Contini qualcosa vorrà dire. La squadra ha giocato una buona partita soprattutto nel secondo tempo, nel primo eravamo troppo tesi. Non si può cambiare assetto e modo di giocare in quattro giorni. Sia Masucci che Moscardelli sono giocatori d’area, continueremo su questa strada poi con Fabbro cercheremo di attuare un altro tipo di giocare. Per il momento continueremo a cercare il fondo per mettere cross. Masucci è uscito perché aveva crampi e e lo dovremo valutare in settimana, bisogna avere massima fiducia in tutti i giocatori e la mia è totale. Possiamo sopperire a qualsiasi assenza. Abbiamo fatto un grandissimo secondo tempo e sono molto soddisfatto della prova dei ragazzi".