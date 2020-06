Pisa, D'Angelo: "L'assenza dei tifosi si farà sentire. Sanno aiutarci e darci ritmo"

In vista della sfida contro il Pescara Luca D’Angelo in conferenza stampa ha parlato della sfida: “Sarà bello tornare nella nostra casa anche se, come accaduto col Livorno, non ci saranno i nostri tifosi a sostenerci e questo rappresenterà una mancanza per noi. Loro sanno darci ritmo, aiutarci e trasmettere voglia di vincere. Affronteremo una squadra molto forte, con giocatori di spessore, grande rispetto, senza dubbio, ma cercheremo di fare la nostra partita sfruttando le nostre armi migliori e cercando soprattutto di tenere molto alto il ritmo. - conclude D’Angelo – Manderemo in campo la migliore formazione possibile per affrontare il Pescara. La squadra si è allenata bene, come sempre, e ho visto lo spirito giusto. Abbiamo tutti a disposizione compreso Moscardelli che è tornato a tutti gli effetti nel gruppo“.