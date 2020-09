Pisa, D'Angelo: "La B è il campionato più difficile. Dimentichiamo lo scorso anno"

L’allenatore del Pisa Luca D’Angelo in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione in casa toscana: “Il bilancio non può che essere positivo dopo due settimane di preparazione. Con la società abbiamo convenuto di organizzare amichevoli molto complicate sotto tutti i punti di vista, dato che affrontiamo squadre di Serie A, ma così possiamo crescere contro squadre più competitive di noi. - continua D’Angelo – Sappiamo che dobbiamo dimenticare quanti punti abbiamo fatto fatto lo scorso anno perché non servono più e perché affronteremo un campionato diverso con le squadre promosse dalla C che punteranno alle posizioni di vertice. Fra i campionati italiani forse la Serie B è quello più difficile ed equilibrato ed è quindi impronosticabile dall’inizio alla fine”.